Чеботина рассказала о самых дорогих ее сердцу подарках
Люся Чеботина приняла участие в большом сборном концерте в Кремле. За кулисами певица с удовольствием пообщалась с журналистами. Звезда похвасталась, что в День влюбленных ее буквально завалили цветами.
«У меня дома все стоит в цветах – не хватило даже ваз! Пошли в ход ванна, тазы, мисочки… Мой дом сейчас – настоящая цветочная оранжерея. Ступить негде! Моя собака гуляет по дому, будто это сад. Так меня поздравили с Днем святого Валентина!» - сообщила Люся.
Чеботина уточнила, что она получала самые разные подарки, в том числе и дорогостоящие. Но она особенно ценит те, которые помнятся затем всю жизнь, пишет «Московский Комсомолец».
«Так или иначе подарки теряются, портятся, а воспоминания остаются на всю жизнь. Поэтому мне кажется, что нет ничего лучшего, чем подарок, который оставляет за собой какие-то приятные воспоминания. Как, например, домашняя оранжерея сегодня», - резюмировала исполнительница.
Ранее Люся Чеботина озвучивала, что отсутствие у мужчины миллионов — не повод вычеркнуть его из своей жизни. И да, она верит в непопулярное высказывание «с милым рай и в шалаше».