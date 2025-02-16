Чеботина рассказала о самых дорогих ее сердцу подарках

Люся Чеботина приняла участие в большом сборном концерте в Кремле. За кулисами певица с удовольствием пообщалась с журналистами. Звезда похвасталась, что в День влюбленных ее буквально завалили цветами.

« У м е н я д о м а в с е с т о и т в ц в е т а х – н е х в а т и л о д а ж е в а з ! П о ш л и в х о д в а н н а , т а з ы , м и с о ч к и … М о й д о м с е й ч а с – н а с т о я щ а я ц в е т о ч н а я о р а н ж е р е я . С т у п и т ь н е г д е ! М о я с о б а к а г у л я е т п о д о м у , б у д т о э т о с а д . Т а к м е н я п о з д р а в и л и с Д н е м с в я т о г о В а л е н т и н а ! » - с о о б щ и л а Л ю с я .

Чеботина уточнила, что она получала самые разные подарки, в том числе и дорогостоящие. Но она особенно ценит те, которые помнятся затем всю жизнь, пишет «Московский Комсомолец».

« Т а к и л и и н а ч е п о д а р к и т е р я ю т с я , п о р т я т с я , а в о с п о м и н а н и я о с т а ю т с я н а в с ю ж и з н ь . П о э т о м у м н е к а ж е т с я , ч т о н е т н и ч е г о л у ч ш е г о , ч е м п о д а р о к , к о т о р ы й о с т а в л я е т з а с о б о й к а к и е - т о п р и я т н ы е в о с п о м и н а н и я . К а к , н а п р и м е р , д о м а ш н я я о р а н ж е р е я с е г о д н я » , - р е з ю м и р о в а л а и с п о л н и т е л ь н и ц а .

Ранее Люся Чеботина озвучивала, что отсутствие у мужчины миллионов — не повод вычеркнуть его из своей жизни. И да, она верит в непопулярное высказывание «с милым рай и в шалаше».