Концерт Лолиты отменили в Ульяновске после письма от организаторов

Концертное выступление российской певицы Лолиты Милявской отменили во дворце культуры (ДК) «Губернаторский» в Ульяновске. Это произошло после письма, которое пришло от организаторов.

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— Концерт отменили. Было соответствующее письмо от организаторов (концерта, — прим. «ВМ»), — приводит слова источника РИА Новости.

В ДК не стали отвечать, чем организаторы объяснили отмену концерта. Все купленные билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены.

Днем ранее стало известно, что под угрозой отмены оказался концерт Лолиты в еще одном российском городе. Группа активистов из Перми обратилась к губернатору Пермского края и мэру города с просьбой отменить выступление певицы. Они утверждали, что ее высказывания противоречат моральным нормам, могут подорвать доверие граждан и негативно сказаться на патриотическом воспитании молодежи. Тем не менее концерт Лолиты намечен на 19 марта 2025 года в местном спорткомплексе, и в настоящее время билеты на мероприятие продолжают продаваться.