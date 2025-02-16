Цыганова заявила, что может выступить в "Интервидении" по приказу родины

Певица Вика Цыганова заявила в беседе с порталом «Абзац», что готова поучаствовать в музыкальном конкурсе «Интервидение», если ей «прикажет родина».

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Цыганова отметила, что ее имя – Виктория – обозначает «победа». Она отметила, что в России много талантов. Однако, по ее мнению, на телеэкранах часто показывают артистов, которые «не следовало бы». Она считает, что не все представители шоу-бизнеса достойны этого.

Артистка заявила о важности поднятия страны на «духовные рельсы развития». Она считает, что «Интервидение» стоит противопоставить международному конкурсу «Евровидение».

« Я н а д е ю с ь , М и н и с т е р с т в о к у л ь т у р ы б у д е т с о и з м е р я т ь , к о м у п р е д с т а в л я т ь Р о с с и ю , п о т о м у ч т о н а ш е й с т р а н е б ы л о с т ы д н о е з д и т ь н а « Е в р о в и д е н и е » . Н е л ь з я н а х о д и т ь с я с р е д и о т б о р н о г о н и ч т о ж е с т в а с н е т р а д и ц и о н н ы м и ц е н н о с т я м и , г д е м у ж и к и д р у г с д р у г о м и с п о л н я ю т н е п о т р е б н ы е в е щ и , а д е т и э т о в и д я т . П р а в о с л а в н о й с т р а н е н е л ь з я у ч а с т в о в а т ь в п о д о б н о м » , — п о д е л и л а с ь п е в и ц а .

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.