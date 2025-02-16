Беременная Галич рассказала о путешествии в Антарктиду

Ида Галич, несмотря на уже довольно большой срок беременности, ведет активный образ жизни. Только что она ездила на неделю моды в Париж. Сейчас она вместе со своим мужем отправилась в Антарктиду.

Беременная Галич рассказала о путешествии в Антарктиду
© РИА Новости
«Моя мечта Антарктида, как некоторые догадались. Нужно отметить, что для того, чтобы сесть на корабль, надо сначала долететь до Аргентины, затем добраться до Ушуайи», сообщила Ида в микроблоге.

Путешествие началось с долгого перелета – более суток в воздухе, а затем задержки в аэропорту. Затем два дня пара провела в Буэнос-Айресе, информирует «Комсомольская Правда».

«Это место моментально влюбило нас. Потребовалось каких-то пять минут, чтобы понять это абсолютно наш город. Фактурный и самобытный, европейский шарм и латиноамериканская душа», написала Ида.

Затем будущие родители пересели на корабль. По пути поднялся небольшой шторм, была качка, но, как оказалось, оба путешественника морской болезни не подвержены.

«Кто-то лежит, кому-то плохо, но не переживайте. Я ок! Была даже в зале: полтора часа на дорожке и немного упражнений. Последнее не очень активно, ибо жестко качает», отметила Галич.

Сейчас Ида с мужем уже добрались до пункта назначения и скоро отправятся на прогулку по Антарктиде.

В октябре 2024 года Ида Галич рассекретила личность своего возлюбленного. Она стала героиней выпуска журнала OK! вместе с Олегом Ледвичем. На обложке влюбленные обнимались на улице. В январе стало известно, что звезда выходит замуж во второй раз.

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Ида Галич
Буэнос-Айрес
Аргентина