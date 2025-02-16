Беременная Галич рассказала о путешествии в Антарктиду

Ида Галич, несмотря на уже довольно большой срок беременности, ведет активный образ жизни. Только что она ездила на неделю моды в Париж. Сейчас она вместе со своим мужем отправилась в Антарктиду.

« М о я м е ч т а — А н т а р к т и д а , к а к н е к о т о р ы е д о г а д а л и с ь . Н у ж н о о т м е т и т ь , ч т о д л я т о г о , ч т о б ы с е с т ь н а к о р а б л ь , н а д о с н а ч а л а д о л е т е т ь д о Аргентины, затем добраться до Ушуайи», сообщила Ида в микроблоге.

Путешествие началось с долгого перелета – более суток в воздухе, а затем задержки в аэропорту. Затем два дня пара провела в Буэнос-Айресе, информирует «Комсомольская Правда».

« Э т о м е с т о м о м е н т а л ь н о в л ю б и л о н а с . П о т р е б о в а л о с ь к а к и х - т о п я т ь м и н у т , ч т о б ы п о н я т ь — э т о а б с о л ю т н о н а ш г о р о д . Ф а к т у р н ы й и с а м о б ы т н ы й , е в р о п е й с к и й ш а р м и л а т и н о а м е р и к а н с к а я д у ш а » , — н а п и с а л а Ида.

Затем будущие родители пересели на корабль. По пути поднялся небольшой шторм, была качка, но, как оказалось, оба путешественника морской болезни не подвержены.

« К т о - т о л е ж и т , к о м у - т о п л о х о , н о н е п е р е ж и в а й т е . Я — о к ! Б ы л а д а ж е в з а л е : п о л т о р а ч а с а н а д о р о ж к е и н е м н о г о у п р а ж н е н и й . П о с л е д н е е н е о ч е н ь а к т и в н о , и б о ж е с т к о к а ч а е т » , — о т м е т и л а Галич.

Сейчас Ида с мужем уже добрались до пункта назначения и скоро отправятся на прогулку по Антарктиде.

В октябре 2024 года Ида Галич рассекретила личность своего возлюбленного. Она стала героиней выпуска журнала OK! вместе с Олегом Ледвичем. На обложке влюбленные обнимались на улице. В январе стало известно, что звезда выходит замуж во второй раз.