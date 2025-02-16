Беременная Галич рассказала о путешествии в Антарктиду
Ида Галич, несмотря на уже довольно большой срок беременности, ведет активный образ жизни. Только что она ездила на неделю моды в Париж. Сейчас она вместе со своим мужем отправилась в Антарктиду.
«Моя мечта — Антарктида, как некоторые догадались. Нужно отметить, что для того, чтобы сесть на корабль, надо сначала долететь до Аргентины, затем добраться до Ушуайи», сообщила Ида в микроблоге.
Путешествие началось с долгого перелета – более суток в воздухе, а затем задержки в аэропорту. Затем два дня пара провела в Буэнос-Айресе, информирует «Комсомольская Правда».
«Это место моментально влюбило нас. Потребовалось каких-то пять минут, чтобы понять — это абсолютно наш город. Фактурный и самобытный, европейский шарм и латиноамериканская душа», — написала Ида.
Затем будущие родители пересели на корабль. По пути поднялся небольшой шторм, была качка, но, как оказалось, оба путешественника морской болезни не подвержены.
«Кто-то лежит, кому-то плохо, но не переживайте. Я — ок! Была даже в зале: полтора часа на дорожке и немного упражнений. Последнее не очень активно, ибо жестко качает», — отметила Галич.
Сейчас Ида с мужем уже добрались до пункта назначения и скоро отправятся на прогулку по Антарктиде.
В октябре 2024 года Ида Галич рассекретила личность своего возлюбленного. Она стала героиней выпуска журнала OK! вместе с Олегом Ледвичем. На обложке влюбленные обнимались на улице. В январе стало известно, что звезда выходит замуж во второй раз.