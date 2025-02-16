Стало известно, куда уезжает Костюшкин

Стас Костюшкин за кулисами сборного концерта в Кремле признался, что очень устал, поскольку активно трудился весь январь, и хочет уехать в отпуск пишет «Московский комсомолец». Певец покидает Россию и направится в теплые края.

« У л е т а е м в Таиланд на отдых. У нас начинаются медовые десять дней», - сообщил артист.

Костюшкин – один из самых востребованных исполнителей. Артист подчеркнул, что у него очень плотный рабочий график.

« С е г о д н я я в е р н у л с я с о с ъ е м о к в 5 у т р а . У в и д е л с е б я в з е р к а л е и п о д у м а л : « Н у , к т о т а к о г о п о л ю б и т ? » - п о ш у т и л Стас.

Костюшкин лукавит: он уже давно счастлив в браке.

Стас и Юлия Костюшкины познакомились в 2004 году. Тогда девушка пришла устраиваться танцовщицей в коллектив «Чай вдвоем». Костюшкин влюбился в нее практически с первого взгляда, но тогда он был женат и уже имел ребенка. Однако чувства были сильные, и спустя два года он решился на развод.

Стас и Юлия поженились, вскоре у них родился первый сын Богдан. А в 2015 – м жена родила артисту второго ребенка, мальчика назвали Мироном.