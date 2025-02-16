Стало известно, куда уезжает Костюшкин
Стас Костюшкин за кулисами сборного концерта в Кремле признался, что очень устал, поскольку активно трудился весь январь, и хочет уехать в отпуск пишет «Московский комсомолец». Певец покидает Россию и направится в теплые края.
«Улетаем в Таиланд на отдых. У нас начинаются медовые десять дней», - сообщил артист.
Костюшкин – один из самых востребованных исполнителей. Артист подчеркнул, что у него очень плотный рабочий график.
«Сегодня я вернулся со съемок в 5 утра. Увидел себя в зеркале и подумал: «Ну, кто такого полюбит?» - пошутил Стас.
Костюшкин лукавит: он уже давно счастлив в браке.
Стас и Юлия Костюшкины познакомились в 2004 году. Тогда девушка пришла устраиваться танцовщицей в коллектив «Чай вдвоем». Костюшкин влюбился в нее практически с первого взгляда, но тогда он был женат и уже имел ребенка. Однако чувства были сильные, и спустя два года он решился на развод.
Стас и Юлия поженились, вскоре у них родился первый сын Богдан. А в 2015 – м жена родила артисту второго ребенка, мальчика назвали Мироном.