Пеленягрэ прокомментировал риторику Вайкуле
Виктора Пеленягрэ огорчают нынешние высказывания Лаймы Вайкуле о России. Но он считает: изменится ситуация, и Вайкуле тут же перестанет критиковать Россию и россиян. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Когда мы опять присоединим Латвию, она будет говорить по-другому. А мы присоединим Латвию, потому что русские возвращаются. Когда это случится, она опять скажет: «Русские – лучшие в мире люди!» –сказал Пеленягрэ.
Однако, по мнению Виктора, доверия к певице у россиян уже не будет. Слишком много грязи было вылито.
«Хотя, я думаю, у нас ее не простят. Нельзя нести такой вздор. Вот, Паулс, – молодец, настоящий человек. Он говорит по-другому! А ведь мы отдавали Лайме песни просто так. А она говорит, что кормила всю страну» – отметил поэт.
Известный поэт-песенник написал много хитов для Вайкуле. В их числе - «Акапулько», «Я вышла на Пикадилли» и «О чем играет пианист».
Лайма Вайкуле в День всех влюбленных в микроблоге сообщила, что она никогда не делила людей на национальности и любит зрителей всех стран.
Неожиданное заявление певицы вызвало у фолловеров подозрения. Они предположили, что оно связано с намеченным на конец июля 2025 года ее очередным фестивалем «Рандеву». Как пишет АиФ, в прошлые годы без российских артистов и зрителей из РФ продажа билетов провалилась.