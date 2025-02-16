Пеленягрэ прокомментировал риторику Вайкуле

Виктора Пеленягрэ огорчают нынешние высказывания Лаймы Вайкуле о России. Но он считает: изменится ситуация, и Вайкуле тут же перестанет критиковать Россию и россиян. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

« К о г д а м ы о п я т ь п р и с о е д и н и м Латвию, она будет говорить по-другому. А мы присоединим Латвию, потому что русские возвращаются. Когда это случится, она опять скажет: «Русские – лучшие в мире люди!» –сказал Пеленягрэ.

Однако, по мнению Виктора, доверия к певице у россиян уже не будет. Слишком много грязи было вылито.

« Х о т я , я д у м а ю , у н а с е е н е п р о с т я т . Н е л ь з я н е с т и т а к о й в з д о р . В о т , П а у л с , – м о л о д е ц , н а с т о я щ и й ч е л о в е к . О н г о в о р и т п о - д р у г о м у ! А в е д ь м ы о т д а в а л и Лайме песни просто так. А она говорит, что кормила всю страну» – отметил поэт.

Известный поэт-песенник написал много хитов для Вайкуле. В их числе - «Акапулько», «Я вышла на Пикадилли» и «О чем играет пианист».

Лайма Вайкуле в День всех влюбленных в микроблоге сообщила, что она никогда не делила людей на национальности и любит зрителей всех стран.

Неожиданное заявление певицы вызвало у фолловеров подозрения. Они предположили, что оно связано с намеченным на конец июля 2025 года ее очередным фестивалем «Рандеву». Как пишет АиФ, в прошлые годы без российских артистов и зрителей из РФ продажа билетов провалилась.