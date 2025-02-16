Садальский опроверг слухи о том, что Максакова потеряла зрение
Стас Садальский прокомментировал появившуюся недавно в СМИ и социальных сетях информацию об ухудшении зрения у Людмилы Максаковой. Говорилось, что народная артистка РСФСР якобы сильно ударилась и ослепла.
Актер назвал эту информацию ложной, сообщает издание passion.ru.
«СМИ и ТВ нравится лгать. Они получают удовольствие от патологического вранья. Люди верят... Когда лгут, у слушающих и говорящих (выводы ученых) происходит небольшой выброс дофамина... В общем, хорошо кушайте и никого не слушайте! Хорошего дня», — написал Садальский в микроблоге.
Садальский выложил на свою страничку снимок с Максаковой, сделанный 15 февраля и сообщил, что они встретились в грузинском ресторане и «немного выпивали».
Ранее Станислав Садальский раскритиковал актера Максима Аверина и заявил, что тот «из тесного смокинга выпрыгивает, хочет понравиться». Садальский уверен: при таком «частом мелькании» артиста настигнет драма.