Садальский опроверг слухи о том, что Максакова потеряла зрение

Стас Садальский прокомментировал появившуюся недавно в СМИ и социальных сетях информацию об ухудшении зрения у Людмилы Максаковой. Говорилось, что народная артистка РСФСР якобы сильно ударилась и ослепла.

Актер назвал эту информацию ложной, сообщает издание passion.ru.

« С М И и Т В н р а в и т с я л г а т ь . О н и п о л у ч а ю т у д о в о л ь с т в и е о т п а т о л о г и ч е с к о г о в р а н ь я . Л ю д и в е р я т . . . К о г д а л г у т , у с л у ш а ю щ и х и г о в о р я щ и х ( в ы в о д ы у ч е н ы х ) п р о и с х о д и т н е б о л ь ш о й в ы б р о с д о ф а м и н а . . . В о б щ е м , х о р о ш о к у ш а й т е и н и к о г о н е с л у ш а й т е ! Х о р о ш е г о д н я » , — н а п и с а л Садальский в микроблоге.

Садальский выложил на свою страничку снимок с Максаковой, сделанный 15 февраля и сообщил, что они встретились в грузинском ресторане и «немного выпивали».

Ранее Станислав Садальский раскритиковал актера Максима Аверина и заявил, что тот «из тесного смокинга выпрыгивает, хочет понравиться». Садальский уверен: при таком «частом мелькании» артиста настигнет драма.