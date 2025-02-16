Лолита сообщила, что ее из «певички ртом» превращают в «легенду»
Лолита рассказала, что запланированный на 5 марта концерт в Волгограде пришлось отменить. Организаторы прислали письмо, в котором попросили собрать разрешения на выступление от нескольких структур.
«Из Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна обойти ФСБ, полицию, Минкульт Волгограда. И у всех спросить разрешение на проведение концерта. А если до 23 февраля я не получу эти разрешения, концерт будет отменен», — сказала звезда в Telegram-канале.
Милявская объяснила, что собрать все разрешения в указанный срок невозможно, поэтому мероприятие отменяется.
Также она с сарказмом обратилась к общественникам, которые направляют жалобы на ее выступления.
«Дорогие мои, вы опять все не так делаете. Вы из посредственной певички ртом, путем травли, добиваетесь того, чтобы она стала легендой», — констатировала певица.
Юрий Лоза предполагает, что за массовыми отменами концертов Лолиты Милявской по России может стоять Филипп Киркоров. Такое мнение певец высказал в беседе с «Общественной службой новостей».