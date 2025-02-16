Лолита сообщила, что ее из «певички ртом» превращают в «легенду»

Лолита рассказала, что запланированный на 5 марта концерт в Волгограде пришлось отменить. Организаторы прислали письмо, в котором попросили собрать разрешения на выступление от нескольких структур.

« И з Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна обойти ФСБ, полицию, Минкульт Волгограда. И у всех спросить разрешение на проведение концерта. А если до 23 февраля я не получу эти разрешения, концерт будет отменен», — сказала звезда в Telegram-канале.

Милявская объяснила, что собрать все разрешения в указанный срок невозможно, поэтому мероприятие отменяется.

Также она с сарказмом обратилась к общественникам, которые направляют жалобы на ее выступления.

« Д о р о г и е м о и , в ы о п я т ь в с е н е т а к д е л а е т е . В ы и з п о с р е д с т в е н н о й п е в и ч к и р т о м , п у т е м т р а в л и , д о б и в а е т е с ь т о г о , ч т о б ы о н а с т а л а л е г е н д о й » , — к о н с т а т и р о в а л а п е в и ц а .

Юрий Лоза предполагает, что за массовыми отменами концертов Лолиты Милявской по России может стоять Филипп Киркоров. Такое мнение певец высказал в беседе с «Общественной службой новостей».