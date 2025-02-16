Лолита сообщила, что ее из «певички ртом» превращают в «легенду»

Лолита рассказала, что запланированный на 5 марта концерт в Волгограде пришлось отменить. Организаторы прислали письмо, в котором попросили собрать разрешения на выступление от нескольких структур.

Лолита сообщила, что ее из «певички ртом» превращают в «легенду»
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«Из Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна обойти ФСБ, полицию, Минкульт Волгограда. И у всех спросить разрешение на проведение концерта. А если до 23 февраля я не получу эти разрешения, концерт будет отменен», — сказала звезда в Telegram-канале.

Милявская объяснила, что собрать все разрешения в указанный срок невозможно, поэтому мероприятие отменяется.

Также она с сарказмом обратилась к общественникам, которые направляют жалобы на ее выступления.

«Дорогие мои, вы опять все не так делаете. Вы из посредственной певички ртом, путем травли, добиваетесь того, чтобы она стала легендой», констатировала певица.

Юрий Лоза предполагает, что за массовыми отменами концертов Лолиты Милявской по России может стоять Филипп Киркоров. Такое мнение певец высказал в беседе с «Общественной службой новостей».

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