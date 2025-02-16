Лолита сравнила себя с «занозонькой» после отмены концерта в Волгограде

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что была вынуждена отменить концерт в Волгограде.

Милявская объяснила, что получила письмо. В нем сказано, что артистка должна лично обратиться в местные ФСБ, полицию, минкультуры с просьбой о проведении концерта до 25 февраля. Без получения разрешений выступление будет отменено из-за «форс-мажора». Мероприятие должно было пройти 5 марта.

« Ч е с т н о с к а ж у , я ж е п о н и м а ю , ч т о н е о б о й д у в с е э т и з а в е д е н и я . Д а и б о л ь ш а я ч а с т ь п о к р у т и т п а л ь ц е м у в и с к а и с к а ж е т : « А к а к о е о т н о ш е н и е м ы и м е е м к ш о у - б и з н е с у ? » И б у д у т п р а в ы » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

Лолита обратилась к общественникам, призывающим отменить ее концерты. Она заявила, что активисты «опять все не так делают».

« В ы в о т с м о т р и т е , ч т о д е л а е т е . В ы и з п о с р е д с т в е н н о й п е в и ч к и р т о м п у т е м т р а в л и д о б и в а е т е с ь т о г о , ч т о б ы о н а с т а л а л е г е н д о й . Р а б о т а й т е е щ е в э т о м н а п р а в л е н и и » , — з а я в и л а п е в и ц а .

Милявская попросила станцию «Алису» включить погромче трек Татьяны Куртуковой «Матушка».