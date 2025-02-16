Самбурская показала, как выглядела в 25 лет

Настасья Самбурская опубликовала в микроблоге фотографию, сделанную, когда актрисе было 25 лет. Девушка запечатлена на пляже, в бикини и с распущенными волосами. Об этом пишет gazeta.ru.

Самбурская раскритиковала свой внешний вид, посчитав себя, юную, недостаточно подтянутой

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« К а п е ц , я п р я м к о р о в к а б ы л а » , — п о д п и с а л а с н и м о к Настасья.

12 февраля героиня одного из ТВ-шоу, соведущей которого стала Настасья Самбурская, пожаловалась, что была замужем три месяца. В ответ актриса заявила, что это еще не рекорд: ее отношения с первым мужем, белорусским актером Кириллом Дыцевичем, "прожили" всего неделю, а брак – два дня.