Самбурская показала, как выглядела в 25 лет
Настасья Самбурская опубликовала в микроблоге фотографию, сделанную, когда актрисе было 25 лет. Девушка запечатлена на пляже, в бикини и с распущенными волосами. Об этом пишет gazeta.ru.
Самбурская раскритиковала свой внешний вид, посчитав себя, юную, недостаточно подтянутой
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«Капец, я прям коровка была», — подписала снимок Настасья.
12 февраля героиня одного из ТВ-шоу, соведущей которого стала Настасья Самбурская, пожаловалась, что была замужем три месяца. В ответ актриса заявила, что это еще не рекорд: ее отношения с первым мужем, белорусским актером Кириллом Дыцевичем, "прожили" всего неделю, а брак – два дня.