Лоза считает, что Киркоров мог влиять на отмену концертов Лолиты
Юрий Лоза предполагает, что за массовыми отменами концертов Лолиты Милявской по России может стоять Филипп Киркоров. Такое мнение певец высказал в беседе с «Общественной службой новостей».
По мнению Лозы, причина может заключаться в ужесточившейся борьбе за публику. Юрий Лоза убежден, что и ему «перекрывают дорогу более молодые и бесталанные исполнители».
«Шоу-бизнес, кто плохо разбирается в этой индустрии, — это очень жестокая сфера. И здесь любые методы, даже, возможно, противозаконные, допустимы для того, чтобы сохранить свое чистое имя, опорочить другого и предстать перед публикой и людьми в более выгодном свете. Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену», — заявил исполнитель.
Что касается Милявской, то, по мнению Лозы, зрители певицу любят и, в итоге, без выступлений она не останется.
Ранее Юрий Лоза высказался о перспективах проведения нового международного музыкального конкурса в России. Он считает, что он уже есть, это мероприятие под названием «Новая волна».
Комментируя идею провести музыкальный конкурс «Интервидение», он напомнил, что на советском телевидении так назывались видео из-за рубежа