Лоза считает, что Киркоров мог влиять на отмену концертов Лолиты

Юрий Лоза предполагает, что за массовыми отменами концертов Лолиты Милявской по России может стоять Филипп Киркоров. Такое мнение певец высказал в беседе с «Общественной службой новостей».

По мнению Лозы, причина может заключаться в ужесточившейся борьбе за публику. Юрий Лоза убежден, что и ему «перекрывают дорогу более молодые и бесталанные исполнители».

« Ш о у - б и з н е с , к т о п л о х о р а з б и р а е т с я в э т о й и н д у с т р и и , — э т о о ч е н ь ж е с т о к а я с ф е р а . И з д е с ь л ю б ы е м е т о д ы , д а ж е , в о з м о ж н о , п р о т и в о з а к о н н ы е , д о п у с т и м ы д л я т о г о , ч т о б ы с о х р а н и т ь с в о е ч и с т о е и м я , о п о р о ч и т ь д р у г о г о и п р е д с т а т ь п е р е д п у б л и к о й и л ю д ь м и в б о л е е в ы г о д н о м с в е т е . В о з м о ж н о , Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену», — заявил исполнитель.

Что касается Милявской, то, по мнению Лозы, зрители певицу любят и, в итоге, без выступлений она не останется.

Ранее Юрий Лоза высказался о перспективах проведения нового международного музыкального конкурса в России. Он считает, что он уже есть, это мероприятие под названием «Новая волна».

Комментируя идею провести музыкальный конкурс «Интервидение», он напомнил, что на советском телевидении так назывались видео из-за рубежа