Айза рассказала об ошибке при покупке недвижимости на Бали
Айза-Лилуна Ай призналась, что потеряла почти миллион рублей при покупке недвижимости на Бали. Об этом экс-супруга рэпера Гуфа написала в микроблоге.
Она считала, что для совершения сделки нужно только договориться с владельцем участка и внести депозит. Но, как оказалось, на Бали все происходит несколько иначе. Айза отметила, что для начала необходимо завоевать доверие продавца — познакомиться с его семьей, провести несколько встреч и наладить доверительные отношения, пишет издание passion.ru.
Айза присмотрела участок площадью 60 соток, где хотела создать общее пространство с друзьями. Но вскоре она увидела видео на YouTube, в котором этот же участок уже значился в планах застройки.
«Мы с трудом нашли автора видео, списались и узнали, что он эту землю уже купил. Но просрочил последний платеж, и хозяин выставил ее вновь на продажу. Так мы оказались следующими покупателями», — рассказала Лилуна Ай.
В результате она потеряла 10 тысяч долларов.
Ранее блогер рассказала, что на протяжении всей жизни они встречала не очень порядочных мужчин. Однако сейчас она счастлива в здоровых отношения, где ее ценят и любят просто за то, что она есть.