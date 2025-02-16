Айза рассказала об ошибке при покупке недвижимости на Бали

Айза-Лилуна Ай призналась, что потеряла почти миллион рублей при покупке недвижимости на Бали. Об этом экс-супруга рэпера Гуфа написала в микроблоге.

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Она считала, что для совершения сделки нужно только договориться с владельцем участка и внести депозит. Но, как оказалось, на Бали все происходит несколько иначе. Айза отметила, что для начала необходимо завоевать доверие продавца — познакомиться с его семьей, провести несколько встреч и наладить доверительные отношения, пишет издание passion.ru.

Айза присмотрела участок площадью 60 соток, где хотела создать общее пространство с друзьями. Но вскоре она увидела видео на YouTube, в котором этот же участок уже значился в планах застройки.

« М ы с т р у д о м н а ш л и а в т о р а в и д е о , с п и с а л и с ь и у з н а л и , ч т о о н э т у з е м л ю у ж е к у п и л . Н о п р о с р о ч и л п о с л е д н и й п л а т е ж , и х о з я и н в ы с т а в и л е е в н о в ь н а п р о д а ж у . Т а к м ы о к а з а л и с ь с л е д у ю щ и м и п о к у п а т е л я м и » , — р а с с к а з а л а Л и л у н а А й .

В результате она потеряла 10 тысяч долларов.

Ранее блогер рассказала, что на протяжении всей жизни они встречала не очень порядочных мужчин. Однако сейчас она счастлива в здоровых отношения, где ее ценят и любят просто за то, что она есть.