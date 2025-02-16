Актриса Аня Тейлор-Джой пришла на концерт в полупрозрачном платье

Актриса Аня Тейлор-Джой появилась на публике в полупрозрачном платье без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Аня Тейлор-Джой посетила звездный концерт "SNL50: Homecoming Concert", который состоялся 14 февраля в зале Radio City Hall в Нью-Йорке. Актриса пришла на закрытое мероприятие вместе со своим супругом Малкольмом Макреем. Артистка выбрала для вечера молочное макси-платье с полупрозрачной кружевной вставкой. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер, но дополнила образ пальто с мехом в тон и босоножками на каблуках. Визажист сделал Ане Тейлор-Джой макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист — высокий пучок с прядями у лица. Среди гостей мероприятия также были Эмили Ратаковски, Майли Сайрус, Джон Малейни и Оливия Манн, Педро Паскаль, Крис Пайн и другие знаменитости. В конце января Аня Тейлор-Джой посетила шоу Christian Dior, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черное платье с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.