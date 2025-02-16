Поклонники предположили, что Манукян и Краймбрери тайно поженились

Мари Краймбрери и Давид Манукян ждут ребенка. Они публично объявили об этом, когда беременность певицы уже стала заметной. Дава и Мари начали встречаться в 2021 году. В августе прошлого года шоумен сделал возлюбленной предложение.

А недавно пару увидели на концерте Димы Билана. Мари спела песню вместе с Димой, а Дава находился в зрительном зале. После мероприятия Манукян выложил отчет в личном блоге, рассказывают 7days.

Фолловеры увидели на безымянном пальце Давида кольцо, очень похожее на обручальное и сделали вывод, что пара тайно оформила отношения официально, чтобы успеть к рождению малыша. А объявят об этом и отпразднуют торжество несколько позднее.

Напомним, слухи о беременности 32-летней Мари (Марина Жадан) появились еще в начале января, когда она отправилась отдыхать на Мальдивы в компании Манукяна. Затем Краймбрери опубликовала короткий видеоролик, в котором неоднократно продемонстрировала заметно округлившийся живот.