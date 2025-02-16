Друг обнародовал тайну Михаила Круга

Михаила Круга убили много лет назад, остались вдова Ирина с маленьким сыном Сашей. Со временем Ирина стала звездой шансона, по стопам отца идет и наследник певца.

Однако, как оказалось, любовью всей жизни Михаила была совсем другая женщина. Об этом рассказал коллега Круга, музыкант Александр Левшин в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ. Об этом пишет СтарХит.

«У него же была любовь на всю жизнь. И это не Ира, которая стала Ирой Круг и яркой звездой. Нет. Была тверская девушка, которая, как она призналась мне лично, никогда его сильно не любила.

А о н с ч и т а л , ч т о э т а ж е н щ и н а н а в с ю ж и з н ь . О н у х о д и л о т н е е , п о т о м о п я т ь к н е й п р и х о д и л . О н а с е й ч а с з а м у ж е м , у с п е ш н а я , о н а р а б о т а е т в м е л к о й т о р г о в л е » , — с к а з а л Левшин.

Речь идет о Марине Базановой, с которой Михаил познакомился еще в подростковом возрасте. Марина убеждена – семьи с шансонье у нее бы не сложилось. Он очень сильно пытался ограничить ее личную свободу, считая, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина – хозяйкой в доме.

« Я в с т р е т и л а с у п р у г а и п о н я л а , к а к м у ж ч и н а д о л ж е н о т н о с и т ь с я к ж е н щ и н е . А М и ш к а б ы л с о б с т в е н н и к о м , д а ж е н а в ы п у с к н о й м е н я н е п у с к а л » , - о б ъ я с н я л а Б а з а н о в а .

Смерть Михаила Круга долгие годы была окутана тайной. В 2008 году в Твери были задержаны члены банды «Тверские волки».

В 2014 году киллер банды «Волков» Александр Осипов признался, что убийцей и исполнителем заказа являлся Дмитрий Веселов.

Согласно его версии, криминальный авторитет Александр Костенко по кличке «Лом» инсценировал ограбление артиста. Украденное предполагалось вернуть, а самого Михаила Круга сделать «должным» и получать отчисления с его гонораров. Однако ограбление пошло не по плану – во время перестрелки Михаил Круг был убит.

В сентябре 2019 года осужденный Александр Агеев признался, что принимал участие в нападении вместе с Дмитрием Веселовым, которого в 2003 году из мотивов мести и убил Осипов. Таким образом, спустя 17 лет дело было закрыто.