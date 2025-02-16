Друг обнародовал тайну Михаила Круга
Михаила Круга убили много лет назад, остались вдова Ирина с маленьким сыном Сашей. Со временем Ирина стала звездой шансона, по стопам отца идет и наследник певца.
Однако, как оказалось, любовью всей жизни Михаила была совсем другая женщина. Об этом рассказал коллега Круга, музыкант Александр Левшин в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ. Об этом пишет СтарХит.
«У него же была любовь на всю жизнь. И это не Ира, которая стала Ирой Круг и яркой звездой. Нет. Была тверская девушка, которая, как она призналась мне лично, никогда его сильно не любила.
А он считал, что эта женщина на всю жизнь. Он уходил от нее, потом опять к ней приходил. Она сейчас замужем, успешная, она работает в мелкой торговле», — сказал Левшин.
Речь идет о Марине Базановой, с которой Михаил познакомился еще в подростковом возрасте. Марина убеждена – семьи с шансонье у нее бы не сложилось. Он очень сильно пытался ограничить ее личную свободу, считая, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина – хозяйкой в доме.
«Я встретила супруга и поняла, как мужчина должен относиться к женщине. А Мишка был собственником, даже на выпускной меня не пускал», - объясняла Базанова.
Смерть Михаила Круга долгие годы была окутана тайной. В 2008 году в Твери были задержаны члены банды «Тверские волки».
В 2014 году киллер банды «Волков» Александр Осипов признался, что убийцей и исполнителем заказа являлся Дмитрий Веселов.
Согласно его версии, криминальный авторитет Александр Костенко по кличке «Лом» инсценировал ограбление артиста. Украденное предполагалось вернуть, а самого Михаила Круга сделать «должным» и получать отчисления с его гонораров. Однако ограбление пошло не по плану – во время перестрелки Михаил Круг был убит.
В сентябре 2019 года осужденный Александр Агеев признался, что принимал участие в нападении вместе с Дмитрием Веселовым, которого в 2003 году из мотивов мести и убил Осипов. Таким образом, спустя 17 лет дело было закрыто.