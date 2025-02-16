Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей. Об этом сообщает Абзац.

Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей
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Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова заявила, что ей недоплачивают около 20 тысяч рублей, предусмотренные Государственной премией.

«Как не оплачивали премию, так и не оплачивают. Пенсию немного подняли, но она всё равно очень маленькая. Там выходит 32 тысячи рублей. Мне до сих пор приходится работать. Разве можно без работы на такую сумму прожить?» задается вопросом она.

По словам знаменитости, она получила госпремию за картину «Рождённая революцией», в которой сыграла роль Марии Ивановны Кондратьевой. Гвоздикова уверена, что не получает надбавку из-за того, что до сих пор работает.

Ранее мы писали о том, что актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на мошенников, от которых ее спасает сын.

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