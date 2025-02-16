Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей. Об этом сообщает Абзац.

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Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова заявила, что ей недоплачивают около 20 тысяч рублей, предусмотренные Государственной премией.

« К а к н е о п л а ч и в а л и п р е м и ю , т а к и н е о п л а ч и в а ю т . П е н с и ю н е м н о г о п о д н я л и , н о о н а в с ё р а в н о о ч е н ь м а л е н ь к а я . Т а м в ы х о д и т 3 2 т ы с я ч и р у б л е й . М н е д о с и х п о р п р и х о д и т с я р а б о т а т ь . Р а з в е м о ж н о б е з р а б о т ы н а т а к у ю с у м м у п р о ж и т ь ? » — з а д а е т с я в о п р о с о м о н а .

По словам знаменитости, она получила госпремию за картину «Рождённая революцией», в которой сыграла роль Марии Ивановны Кондратьевой. Гвоздикова уверена, что не получает надбавку из-за того, что до сих пор работает.

Ранее мы писали о том, что актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на мошенников, от которых ее спасает сын.