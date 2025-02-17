Шакира из-за госпитализации не смогла провести концерт в Лиме

Певица Шакира отменила концерт в столице Перу из-за госпитализации во время мирового турне. Об этом сообщает британская газета Guardian. Спустя несколько дней после начала первого за семь лет мирового тура Шакиру госпитализировали с болями в животе.

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Вечером 15 февраля певица обратилась в отделение неотложной помощи и вынуждена была остаться в больнице. По словам Шакиры, врачи не рекомендовали ей выступать, поэтому певица отменила предстоящий концерт. Поп-звезда выразила сожаление, что не сможет выйти на сцену.

Она заявила, что с нетерпением ждала воссоединения с ее "невероятными поклонниками" в Перу и выразила надежду, что в понедельник уже сможет выйти из больницы. 3 февраля сообщалось, что Шакира в "голом" платье пришла на 67-ю церемонию "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе.