В Сети обсуждают странное поведение Селены Гомес на кинопремии BAFTA: что смутило общественность
Прошлым вечером в Лондоне прошла церемония вручения главной британской кинопремии BAFTA (список победителей читайте здесь). Актриса Селена Гомес удостоилась чести выйти на сцену и вручить награду в категории «Лучший дебют». Правда, кое-что вышло из-под контроля.
Звезда сериала «Убийства в одном здании» вела себя несколько странно: она пошатывалась, строила загадочное лицо, а следом не смогла прочитать имя победителя в данной номинации. На фоне своей коллеги Зои Салданы певица выглядела действительно вызывающе и немного неадекватно.
Общественность быстро обратила внимание на то, как вела себя Гомес, и высказала свое мнение на этот счет. Не обошлось без домыслов о том, что перед тем как выйти на сцену, Селена злоупотребила алкоголем или запрещенными веществами.
«Она снова под кайфом. Неслучайно, что все ее парни курят травку», «Снова пьяна?» — предположили читатели Daily Mail под видео с церемонии награждения.
Не забыли упомянуть и недавний срыв Селены в запрещенной соцсети по поводу нелегальных мигрантов из Мексики. По мнению некоторых пользователей, этот случай, а также поведение Гомес на BAFTA говорит о том, что несмотря на поддержку Бенни Бланко, ее жениха, у девушки очевидные проблемы с ментальным здоровьем.
«Она явно принимает кучу лекарств, отсюда эти ошибки и нервный срыв», — написал еще один комментатор.