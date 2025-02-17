В Сети обсуждают странное поведение Селены Гомес

Прошлым вечером в Лондоне прошла церемония вручения главной британской кинопремии BAFTA (список победителей читайте здесь). Актриса Селена Гомес удостоилась чести выйти на сцену и вручить награду в категории «Лучший дебют». Правда, кое-что вышло из-под контроля.

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Звезда сериала «Убийства в одном здании» вела себя несколько странно: она пошатывалась, строила загадочное лицо, а следом не смогла прочитать имя победителя в данной номинации. На фоне своей коллеги Зои Салданы певица выглядела действительно вызывающе и немного неадекватно.

Общественность быстро обратила внимание на то, как вела себя Гомес, и высказала свое мнение на этот счет. Не обошлось без домыслов о том, что перед тем как выйти на сцену, Селена злоупотребила алкоголем или запрещенными веществами.

« О н а с н о в а п о д к а й ф о м . Н е с л у ч а й н о , ч т о в с е е е п а р н и к у р я т т р а в к у » , « С н о в а п ь я н а ? » — п р е д п о л о ж и л и ч и т а т е л и D a i l y M a i l п о д в и д е о с ц е р е м о н и и н а г р а ж д е н и я .

Не забыли упомянуть и недавний срыв Селены в запрещенной соцсети по поводу нелегальных мигрантов из Мексики. По мнению некоторых пользователей, этот случай, а также поведение Гомес на BAFTA говорит о том, что несмотря на поддержку Бенни Бланко, ее жениха, у девушки очевидные проблемы с ментальным здоровьем.