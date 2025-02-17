В Сети обсуждают странное поведение Селены Гомес на кинопремии BAFTA: что смутило общественность

Прошлым вечером в Лондоне прошла церемония вручения главной британской кинопремии BAFTA (список победителей читайте здесь). Актриса Селена Гомес удостоилась чести выйти на сцену и вручить награду в категории «Лучший дебют». Правда, кое-что вышло из-под контроля.

В Сети обсуждают странное поведение Селены Гомес
© Super.ru

Звезда сериала «Убийства в одном здании» вела себя несколько странно: она пошатывалась, строила загадочное лицо, а следом не смогла прочитать имя победителя в данной номинации. На фоне своей коллеги Зои Салданы певица выглядела действительно вызывающе и немного неадекватно.

Общественность быстро обратила внимание на то, как вела себя Гомес, и высказала свое мнение на этот счет. Не обошлось без домыслов о том, что перед тем как выйти на сцену, Селена злоупотребила алкоголем или запрещенными веществами.

«Она снова под кайфом. Неслучайно, что все ее парни курят травку», «Снова пьяна?» предположили читатели Daily Mail под видео с церемонии награждения.

Не забыли упомянуть и недавний срыв Селены в запрещенной соцсети по поводу нелегальных мигрантов из Мексики. По мнению некоторых пользователей, этот случай, а также поведение Гомес на BAFTA говорит о том, что несмотря на поддержку Бенни Бланко, ее жениха, у девушки очевидные проблемы с ментальным здоровьем.

«Она явно принимает кучу лекарств, отсюда эти ошибки и нервный срыв», написал еще один комментатор.
Шоу-бизнес
Лондон
Мексика