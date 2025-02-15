Вайкуле заподозрили в заигрывании с россиянами

Лайма Вайкуле в День всех влюбленных в микроблоге сообщила, что она никогда не делила людей на национальности и любит зрителей всех стран.

Неожиданное заявление певицы вызвало у фолловеров подозрения. Они предположили, что оно связано с намеченным на конец июля 2025 года ее очередным фестивалем «Рандеву». Как пишет АиФ, в прошлые годы без российских артистов и зрителей из РФ продажа билетов провалилась.

Русскоязычные подписчики также припомнили певице интервью Татьяне Лазаревой,* где Лайма пренебрежительно отзывалась о россиянах и выражала сомнения, что будет выступать в России.

Лайма Вайкуле призвала Россию подражать США

Ранее стало известно, что Вайкуле открыла продажу билетов на ежегодный музыкальный фестиваль «Рандеву», который пройдет в Юрмале. При этом список исполнителей, которые выйдут на сцену, еще не анонсирован.

*Признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.