Малышеву высмеяли за орфографические ошибки

Елена Малышева накануне выложила в микроблоге фотографию записки, которую она написала супругу перед уходом на работу. Как оказалось, врач и ведущая шоу «Жить здорово!» на Первом канале, как и ее муж, пишет с ошибками. Об этом сообщило издание passion.ru

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Фолловеры тут же указали телеведущей на ошибки и обвинили в безграмотности, отметив, что они с мужем – «люди с высшим образованием».

Малышева ответила сразу всем комментаторам фразой:

« Б у д е м и с п р а в л я т ь с я » .

Медицинский специалист и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила, что российские граждане просто взбунтуются, если популярные препараты сделают рецептурными.

Врач сообщила, что к группе барбитуратов на самом деле относятся пользующиеся спросом корвалол и валокордин.

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