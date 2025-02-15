Режиссер Пармас рассказала о работе со Шнуровым
Анна Пармас довольно много работала с музыкантом Сергеем Шнуровым. Клипы на песни «Вип», «ЗОЖ», «Экспонат», «В Питере — пить», «Экстаз», «Кандидат» и «Кабриолет» были сняты в сотрудничестве с группой «Ленинград», пишет «Газета.Ru».
«Мы пришли к этому внезапно и по обоюдному согласию. Знаем друг друга очень давно и даже немного дружили. Я тогда испытывала огромное удовольствие от общения с Сергеем — это был очень умный, остроумный и талантливый человек. А съемки проходили трудно, но весело. И что важно — крайне быстро. Ты успевал выложиться полностью, но не умереть», — рассказала Пармас.
Певец Сергей Шнуров в последние годы почти не выступает на крупных площадках вместе со своей группировкой «Ленинград». Впервые за долгое время концерт на большой сцене планируется на 20-й юбилейной Церемония Премии МУЗ-ТВ 2025.