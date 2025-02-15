Режиссер Пармас рассказала о работе со Шнуровым

Анна Пармас довольно много работала с музыкантом Сергеем Шнуровым. Клипы на песни «Вип», «ЗОЖ», «Экспонат», «В Питере — пить», «Экстаз», «Кандидат» и «Кабриолет» были сняты в сотрудничестве с группой «Ленинград», пишет «Газета.Ru».

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« М ы п р и ш л и к э т о м у в н е з а п н о и п о о б о ю д н о м у с о г л а с и ю . З н а е м д р у г д р у г а о ч е н ь д а в н о и д а ж е н е м н о г о д р у ж и л и . Я т о г д а и с п ы т ы в а л а о г р о м н о е у д о в о л ь с т в и е о т о б щ е н и я с С е р г е е м — э т о б ы л о ч е н ь у м н ы й , о с т р о у м н ы й и т а л а н т л и в ы й ч е л о в е к . А с ъ е м к и п р о х о д и л и т р у д н о , н о в е с е л о . И ч т о в а ж н о — к р а й н е б ы с т р о . Т ы у с п е в а л в ы л о ж и т ь с я п о л н о с т ь ю , н о н е у м е р е т ь » , — р а с с к а з а л а П а р м а с .

Певец Сергей Шнуров в последние годы почти не выступает на крупных площадках вместе со своей группировкой «Ленинград». Впервые за долгое время концерт на большой сцене планируется на 20-й юбилейной Церемония Премии МУЗ-ТВ 2025.