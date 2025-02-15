Цой заступилась за Катю Лель
На днях Кате Лель присвоили высокое звание «Заслуженная артистка России». Это событие пришлось не по душе некоторым представителям российского шоу-бизнеса, которые стали в социальных сетях обсуждать вопрос, за какие заслуги певица получила это звание.
Такая ситуация возмутила Аниту Цой. Она в разговоре с журналистами «Московского Комсомольца» заявила, что наградили Лель абсолютно заслуженно. Как певицу, песни которой все знают, и которые звучат на мировых хит-парадах.
«Я должна сказать, что, наверное, другие артисты не знают, сколько Катя делает для социальной сферы в нашей стране. Она приезжает и бесплатно выступает на площадках, где находятся члены семей участников СВО, многодетные семьи, учителя, врачи. У Кати благотворительная деятельность достаточно обширная. И мне хочется, чтобы ее звезда продолжала дальше сверкать», - резюмировала Цой.
Катя Лель (Чупринина) родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Первый альбом выпустила в 1998-м. Стала широко известна благодаря песням "Мой мармеладный", "Муси-пуси" и другим.
Напомним, звание заслуженной артистки РФ также было присвоено певице Елене Ваенге (Хрулевой).