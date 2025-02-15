Цой заступилась за Катю Лель

На днях Кате Лель присвоили высокое звание «Заслуженная артистка России». Это событие пришлось не по душе некоторым представителям российского шоу-бизнеса, которые стали в социальных сетях обсуждать вопрос, за какие заслуги певица получила это звание.

Такая ситуация возмутила Аниту Цой. Она в разговоре с журналистами «Московского Комсомольца» заявила, что наградили Лель абсолютно заслуженно. Как певицу, песни которой все знают, и которые звучат на мировых хит-парадах.

« Я д о л ж н а с к а з а т ь , ч т о , н а в е р н о е , д р у г и е а р т и с т ы н е з н а ю т , с к о л ь к о К а т я д е л а е т д л я с о ц и а л ь н о й с ф е р ы в н а ш е й с т р а н е . О н а п р и е з ж а е т и б е с п л а т н о в ы с т у п а е т н а п л о щ а д к а х , г д е н а х о д я т с я ч л е н ы с е м е й у ч а с т н и к о в С В О , м н о г о д е т н ы е с е м ь и , у ч и т е л я , в р а ч и . У Кати благотворительная деятельность достаточно обширная. И мне хочется, чтобы ее звезда продолжала дальше сверкать», - резюмировала Цой.

Катя Лель (Чупринина) родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Первый альбом выпустила в 1998-м. Стала широко известна благодаря песням "Мой мармеладный", "Муси-пуси" и другим.

Напомним, звание заслуженной артистки РФ также было присвоено певице Елене Ваенге (Хрулевой).