Николаев требует миллион за использование фразы «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев ранее оформил авторские права на словосочетания «Выпьем за любовь», «Дельфин и русалка», а также свою фотографию с кружкой пива.

Теперь он совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, пытается взыскать более миллиона рублей с продавцов сувенирной продукции, использовавших все это без разрешения автора.

Как пишет gazeta.ru, за последнее время Николаев подавал иски по интеллектуальным правам на 800 тысяч рублей и на 250 тысяч рублей.

Ранее певец Игорь Николаев избавился от недвижимости в США и купил квартиру в ОАЭ. Жилье в США он приобрел еще в 90-е годы. Расположена оно в башне Дональда Трампа. Долгие годы композитор ездил туда вместе с семьей, но со временем содержание апартаментов стало очень дорогим.