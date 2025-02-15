Брухунова рассказала о совмещении работы и воспитания детей
Татьяна Брухунова дала интервью блогеру Юлии Болдыревой, где подробно рассказала о том, как ей удается работать в полную силу и воспитывать двоих детей. Об этом пишет 5 Канал.
По ее словам, спать она ложится поздно, а просыпается всегда в семь часов утра хотя рабочий день начинается в десять. Для нее эти часы – время, которое можно посвятить себе и дочери с сыном. Так, мальчика она может отвезти в школу или на занятия спортом, а затем съездить к косметологу.
«В итоге так получается, что большая часть дня — это мой рабочий день. Я провожу его в основном в офисе, иногда в разъездах, иногда на встречах. Ну, собственно, как у всех», — сказала молодая супруга Евгения Петросяна.
Если удается не задерживаться на работе, то Татьяна приезжает домой после 18 часов и занимается с детьми до того времени, пока их не укладывают спать.
«Мое материнство расцветает. Эти два часа максимально качественного материнского времени я провожу с ними. Я очень счастлива, что у меня есть такая возможность. Не всегда у меня хватает сил на то, чтобы максимально включиться и повисеть на люстре вместе с ними, отжигая», — призналась она.
Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала объектом пристального внимания со стороны медийных личностей после того, как позволила себе резкие высказывания в адрес модниц, которые из-за отсутствия финансовой возможности покупать брендовые аксессуары довольствуются подделками.
В результате Брухунову осадили юрист Катя Гордон и актриса Ирина Безрукова.
Однако Татьяна не смогла тактично промолчать, а решила ответить на нападки, не стесняясь в выражениях. Она заявила, что многое из того, что про нее говорят, всего лишь фантазии. Что касается тех, кто говорит – все они неудачники.