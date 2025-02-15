Брухунова рассказала о совмещении работы и воспитания детей

Татьяна Брухунова дала интервью блогеру Юлии Болдыревой, где подробно рассказала о том, как ей удается работать в полную силу и воспитывать двоих детей. Об этом пишет 5 Канал.

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По ее словам, спать она ложится поздно, а просыпается всегда в семь часов утра хотя рабочий день начинается в десять. Для нее эти часы – время, которое можно посвятить себе и дочери с сыном. Так, мальчика она может отвезти в школу или на занятия спортом, а затем съездить к косметологу.

« В и т о г е т а к п о л у ч а е т с я , ч т о б о л ь ш а я ч а с т ь д н я — э т о м о й р а б о ч и й д е н ь . Я п р о в о ж у е г о в о с н о в н о м в о ф и с е , и н о г д а в р а з ъ е з д а х , и н о г д а н а в с т р е ч а х . Н у , с о б с т в е н н о , к а к у в с е х » , — с к а з а л а м о л о д а я с у п р у г а Евгения Петросяна.

Если удается не задерживаться на работе, то Татьяна приезжает домой после 18 часов и занимается с детьми до того времени, пока их не укладывают спать.

« М о е м а т е р и н с т в о р а с ц в е т а е т . Э т и д в а ч а с а м а к с и м а л ь н о к а ч е с т в е н н о г о м а т е р и н с к о г о в р е м е н и я п р о в о ж у с н и м и . Я о ч е н ь с ч а с т л и в а , ч т о у м е н я е с т ь т а к а я в о з м о ж н о с т ь . Н е в с е г д а у м е н я х в а т а е т с и л н а т о , ч т о б ы м а к с и м а л ь н о в к л ю ч и т ь с я и п о в и с е т ь н а л ю с т р е в м е с т е с н и м и , о т ж и г а я » , — п р и з н а л а с ь о н а .

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала объектом пристального внимания со стороны медийных личностей после того, как позволила себе резкие высказывания в адрес модниц, которые из-за отсутствия финансовой возможности покупать брендовые аксессуары довольствуются подделками.

В результате Брухунову осадили юрист Катя Гордон и актриса Ирина Безрукова.

Однако Татьяна не смогла тактично промолчать, а решила ответить на нападки, не стесняясь в выражениях. Она заявила, что многое из того, что про нее говорят, всего лишь фантазии. Что касается тех, кто говорит – все они неудачники.