Российский певец Игорь Николаев инициировал судебную тяжбу из-за использования строки известной песни "Выпьем за любовь" для производства различных товаров.

По данным SHOT, артист требует в общей сложности более миллиона рублей с недобросовестных продавцов, использующих эту строку.

Так, Игорь Николаев фигурирует в исках по интеллектуальным правам на 800 тысяч рублей и на 250 тысяч рублей. Товары с нанесенными на них словами продаются в Сети, однако права на песни "Выпьем за любовь", "Дельфин и русалка", а также фотографии артиста закреплены за ним.

В июне прошлого года стало известно, что артист потребовал 1,5 миллиона рублей от блогера Карины Мурашкиной за исполнение своего нетленного хита. Короткие видео с использованием композиции были размещены на на YouTube-канале блогера.