Хайдаров объяснил причину скандала вокруг его клиники
Ранее Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в непрофессионализме, сообщив об осложнениях после пластических операций. Их поддержали и другие женщины, которые пострадали от неудачного хирургического вмешательства. Разразился скандал, отголоски которого не затихли и по сей день
Сам Хайдаров в недавнем интервью на RuTube-канале Aevgeniya заявил, что все дело в людской зависти, информирует СтарХит.
«Это доказывает то, что люди довольно-таки злые, они не любят успешных, ярких. До 2023 года не было ни одного плохого отзыва. А тут, как говорят, немножко споткнулся, и все! Люди, которые тебя даже не знают, никогда не были на твоих консультациях, не имеют знакомых, делавших у нас операции… В основном они и радуются этому негативу, нехорошей ситуации. О чем это говорит? Значит, все правильно делаю! Двигаемся вперед, не стесняемся, занимаемся своим делом», — констатировал медик.
Ранее гражданка Норвегии чуть не умерла в клинике доктора Тимура Хайдарова после липосакции почти за 1,3 миллиона рублей, от которой у нее начал гнить живот. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Зацаринский.
Он написал в Telegram-канале, что подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить клинику по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.