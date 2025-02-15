Хайдаров объяснил причину скандала вокруг его клиники

Ранее Слава и Любовь Успенская обвинили Тимура Хайдарова в непрофессионализме, сообщив об осложнениях после пластических операций. Их поддержали и другие женщины, которые пострадали от неудачного хирургического вмешательства. Разразился скандал, отголоски которого не затихли и по сей день

Сам Хайдаров в недавнем интервью на RuTube-канале Aevgeniya заявил, что все дело в людской зависти, информирует СтарХит.

« Э т о д о к а з ы в а е т т о , ч т о л ю д и д о в о л ь н о - т а к и з л ы е , о н и н е л ю б я т у с п е ш н ы х , я р к и х . Д о 2 0 2 3 г о д а н е б ы л о н и о д н о г о п л о х о г о о т з ы в а . А т у т , к а к г о в о р я т , н е м н о ж к о с п о т к н у л с я , и в с е ! Л ю д и , к о т о р ы е т е б я д а ж е н е з н а ю т , н и к о г д а н е б ы л и н а т в о и х к о н с у л ь т а ц и я х , н е и м е ю т з н а к о м ы х , д е л а в ш и х у н а с о п е р а ц и и … В о с н о в н о м о н и и р а д у ю т с я э т о м у н е г а т и в у , н е х о р о ш е й с и т у а ц и и . О ч е м э т о г о в о р и т ? З н а ч и т , в с е п р а в и л ь н о д е л а ю ! Д в и г а е м с я в п е р е д , н е с т е с н я е м с я , з а н и м а е м с я с в о и м д е л о м » , — к о н с т а т и р о в а л м е д и к .

Ранее гражданка Норвегии чуть не умерла в клинике доктора Тимура Хайдарова после липосакции почти за 1,3 миллиона рублей, от которой у нее начал гнить живот. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Зацаринский.

Он написал в Telegram-канале, что подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить клинику по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.