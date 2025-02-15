Хакамада раскрыла детали рейда силовиков на вечеринке в столичном отеле Savoy
Сотрудники правоохранительных органов, которые ворвались на вечеринку в столичном отеле Savoy, всего лишь проверили у молодых людей документы. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщила экономист и политик Ирина Хакамада.
По ее словам, она присутствовала на мероприятии в качестве приглашенного гостя, что не подразумевало выступление на сцене. Политик отметила, что общение с силовиками прошло «этично», а для беспокойств не было причин, поскольку вечерника проходила в «светском формате и с деловым дресс-кодом».
— Все прошло этично (никого в пол лицом не укладывали). У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили. Все, — написала Хакамада в своем Telegram-канале.
Собчак высказалась о вечеринке с участием Хакамады
О случившемся стало известно в ночь на 15 февраля. Сообщалось, что силовики начали осмотр помещения, а в ходе обыска даже обнаружили пакеты с неизвестным порошком.