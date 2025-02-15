Хакамада раскрыла детали рейда силовиков на вечеринке в столичном отеле Savoy

Сотрудники правоохранительных органов, которые ворвались на вечеринку в столичном отеле Savoy, всего лишь проверили у молодых людей документы. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщила экономист и политик Ирина Хакамада.

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По ее словам, она присутствовала на мероприятии в качестве приглашенного гостя, что не подразумевало выступление на сцене. Политик отметила, что общение с силовиками прошло «этично», а для беспокойств не было причин, поскольку вечерника проходила в «светском формате и с деловым дресс-кодом».

— В с е п р о ш л о э т и ч н о ( н и к о г о в п о л л и ц о м н е у к л а д ы в а л и ) . У м о л о д ы х л ю д е й п р о в е р я л и д о к у м е н т ы , в с е х ж е н щ и н о т п у с т и л и . В с е , — н а п и с а л а Хакамада в своем Telegram-канале.

Собчак высказалась о вечеринке с участием Хакамады

О случившемся стало известно в ночь на 15 февраля. Сообщалось, что силовики начали осмотр помещения, а в ходе обыска даже обнаружили пакеты с неизвестным порошком.