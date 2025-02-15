Аль Бано предложили выступить на Красной площади

Итальянского певца Аль Бано пригласили в Россию, чтобы принять участие в концерте на Красной площади. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

По словам Бано, на Красной площади к концу августа или началу сентября пройдет «концерт мира». И он рад возможности участвовать в таком мероприятии, которое, по его словам, уже обсуждалось на «высшем уровне». Он отметил, что к тому времени в мировом сообществе «произойдут перемены».

Легендарный певец заявил о мечте выступить на Красной площади

В ноябре прошлого года знаменитый итальянский певец Аль Бано заявил о желании выступить в Донбассе.