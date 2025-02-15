Чехова объяснила, почему изменяла близкому человеку

Анфиса Чехова в YouTube-интервью Марку Бартону рассказала, что изменяла своему партнеру.

« Я т о ж е б ы в а л а в л а г е р е и з м е н я ю щ и х . Т а к о е с л у ч а л о с ь в м о е й ж и з н и . И м н е э т о у ж а с н о н е н р а в и л о с ь » , — п р и з н а л а с ь т е л е в е д у щ а я .

Уже позднее телеведущая поняла, что стало причиной ее неверности. Любовник давал ей то, чего не хватало дома — он ей искренне восхищался, пишет 5 Канал.

Чехова прожила год в таких запутанных личных отношениях, прежде чем принять решение все прекратить. Этот год был одним из самых тяжелых в ее жизни, поскольку она жила во лжи и страхе.

« В ы б о р м е ж д у с т р а с т ь ю , к а к о й - т о л ю б о в ь ю и п р и в ы ч к о й — э т о у ж а с н о . Э т о р а з р у ш и т е л ь н а я с о в е р ш е н н о д л я м е н я э н е р г и я , к о т о р а я п р о с т о м е н я з а г н а л а в с о с т о я н и е р а з в а л и в а ю щ е г о с я ф и з и ч е с к и ч е л о в е к а » , — п р и з н а л а с ь т е л е в е д у щ а я .

Телеведущая Анфиса Чехова ранее рассказывала, что в молодости ее избил возлюбленный-тиран. Чехова не стала раскрывать имя экс-избранника, применившего к ней физическое насилие. Она отметила, что работала вместе с ним на телевидении. Актриса также вспомнила, что мужчина отвернулся от нее, когда она потеряла работу и лишилась заработка.