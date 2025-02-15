Чехова объяснила, почему изменяла близкому человеку
Анфиса Чехова в YouTube-интервью Марку Бартону рассказала, что изменяла своему партнеру.
«Я тоже бывала в лагере изменяющих. Такое случалось в моей жизни. И мне это ужасно не нравилось», — призналась телеведущая.
Уже позднее телеведущая поняла, что стало причиной ее неверности. Любовник давал ей то, чего не хватало дома — он ей искренне восхищался, пишет 5 Канал.
Чехова прожила год в таких запутанных личных отношениях, прежде чем принять решение все прекратить. Этот год был одним из самых тяжелых в ее жизни, поскольку она жила во лжи и страхе.
«Выбор между страстью, какой-то любовью и привычкой — это ужасно. Это разрушительная совершенно для меня энергия, которая просто меня загнала в состояние разваливающегося физически человека», — призналась телеведущая.
Телеведущая Анфиса Чехова ранее рассказывала, что в молодости ее избил возлюбленный-тиран. Чехова не стала раскрывать имя экс-избранника, применившего к ней физическое насилие. Она отметила, что работала вместе с ним на телевидении. Актриса также вспомнила, что мужчина отвернулся от нее, когда она потеряла работу и лишилась заработка.