Чернышев признался в любви к покойной супруге

В Москве на «ЦСКА Арене» прошло ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», где выступили именитые фигуристы. Вышел на лед и фигурист Петр Чернышев с партнершей - – американкой Наоми Ланг, с которой он выступал во время работы в США. В паре с Наоми Петр стал пятикратным чемпионом Америки.

Чернышев посвятил свое выступление покойной жене, пишет «Комсомольская Правда». Спортсмен напомнил, что познакомился с Заворотнюк в 2007 году, когда она вела программу «Танцы на льду». Фигурист не скрывал, что до сих пор любит Настю.

« М ы в м е с т е . М ы в с ё р а в н о в м е с т е . К о н е ч н о , с в я з ь э т у д о с и х п о р ч у в с т в у ю . Э т о с а м а я п о д х о д я щ а я д а т а , ч т о б ы н е м н о ж е ч к о в с п о м н и т ь п р о т о , ч т о н а с с Н а с т е й с в е л о в м е с т е , — ф и г у р н о е к а т а н и е . Э т о т о , ч т о н а с с б л и з и л о и н а в е к и с о е д и н и л о » , - с к а з а л Петр.

В финале шоу к Петру и Наоми на лед вышла дочь Чернышева и Заворотнюк шестилетняя Мила. Девочка дебютировала на ледовой арене.

В 2019 году, всего через год после рождения дочери, у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Петр и Анастасия боролись с болезнью на протяжении пяти лет, но, к сожалению, рак оказался сильнее. 29 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк скончалась, оставив Петра вдовцом.