Чернышев признался в любви к покойной супруге
В Москве на «ЦСКА Арене» прошло ледовое шоу «Влюбленные в фигурное катание», где выступили именитые фигуристы. Вышел на лед и фигурист Петр Чернышев с партнершей - – американкой Наоми Ланг, с которой он выступал во время работы в США. В паре с Наоми Петр стал пятикратным чемпионом Америки.
Чернышев посвятил свое выступление покойной жене, пишет «Комсомольская Правда». Спортсмен напомнил, что познакомился с Заворотнюк в 2007 году, когда она вела программу «Танцы на льду». Фигурист не скрывал, что до сих пор любит Настю.
«Мы вместе. Мы всё равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило», - сказал Петр.
В финале шоу к Петру и Наоми на лед вышла дочь Чернышева и Заворотнюк шестилетняя Мила. Девочка дебютировала на ледовой арене.
В 2019 году, всего через год после рождения дочери, у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Петр и Анастасия боролись с болезнью на протяжении пяти лет, но, к сожалению, рак оказался сильнее. 29 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк скончалась, оставив Петра вдовцом.