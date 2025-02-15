Сын Сафронова прогулял в ресторане три миллиона

Недавно Никас Сафронов побывал на приеме у папы римского Франциска. Художник подарил 88-летнему понтифику свою картину с изображением храма Сан-Хосе-де-Флоренс в Буэнос-Айресе. Как рассказал Никас, глава всемирной католической церкви искренне обрадовался презенту.

34-летний пианист Лука Затравкин, сын Сафронова, был на аудиенции в свите своего знаменитого отца. После мероприятия он решил отметить событие в ресторане гостиницы в Риме, где они с отцом остановились, судя по всему, праздник удался, пишет Экспресс Газета.

« Я п р о г у л я л т а м 3 м и л л и о н а р у б л е й ! » - р а с с к а з а л ж у р н а л и с т а м Л у к а .

Художник Никас Сафронов ранее назвал чудом встречу с папой Римским в Ватикане. Сафронов подарил папе Римскому картину, побывавшую в космосе. Речь идет о его работе, на которой изображен храм Сан-Хосе-де-Флорес - первое место служения папы Франциска в Буэнос-Айресе.

Именно это произведение летало вокруг космической орбиты с марта по сентябрь 2022 года. Ее доставил на МКС космонавт Олег Артемьев. По словам Сафронова, понтифик случайно заметил новость про отправленную картину в космос. После, как заявил художник, папа Римский растрогался и пожелал познакомиться с ним.