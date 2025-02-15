Гагарина ушла со скандалом покинула съемки шоу «Голос»

Продолжается очередной сезон шоу «Голос». Сейчас проходят слепые прослушивания. Члены жюри выбирают понравившихся участников, а участники – наставников, среди тех, кто к ним повернулся.

Выступление 17-летней Эмилии Курье, пишет портал passion.ru, вызвало ажиотаж у наставников. К юной певице повернулись Хибла Герзмава, Полина Гагарина и Антон Беляев. Антон заблокировал возможность пойти участнице к Герзмаве, чем очень огорчил оперную певицу.

После этого Полина Гагарина попросила участницу пойти к ней в команду, однако Эмилия выбрала Беляева. Тут же рассерженная Гагарина ушла из студии шоу.

« Я п о ш л а , у ш л а , я н е м о г у » , — з а я в и л а о н а .

Полина Гагарина: «Я верю в свою звезду»

11 апреля Полина Гагарина выйдет на сцену Кремлевского дворца, где она споет на концерте в честь дня рождения «Авторадио». Вместе с Гагариной участниками симфонического шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» станут Леонид Агутин, Дима Билан, Zivert, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Мот, Лолита, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Хабиб, Dabro, Ольга Серябкина, Filatov & Karas, IOWA и другие звезды.