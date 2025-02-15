Собчак высказалась о вечеринке с участием Хакамады

Журналистка Ксения Собчак рассказала подробности скандальной вечеринки с участием политического деятеля Ирины Хакамады в Москве. Как написала Собчак в Telegram-канале, гостям столичной тусовки обещали «продолжение в номерах».

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« В н и м а н и е ! П р я м о с е й ч а с о б л а в а в " С а в о й " ! О М О Н " п о т р о ш и т " т у с о в щ и к о в . А и д е я б ы л а т а к а я : с е г о д н я в " С а в о й " п р о д а л и д о р о г у щ и е с т о л ы , о р г а н и з а т о р ы о б е щ а л и к о с т ю м и р о в а н н у ю в е ч е р и н к у , и п о т о м " п о д н я т ь с я в н о м е р а з а п р о д о л ж е н и е м " » , — у к а з а л а ж у р н а л и с т к а .

Собчак также выразила удивление, «как после "голой вечеринки" еще остались и организаторы, и тусовщики, которые, видимо, не все поняли».

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В ночь с 14 на 15 февраля появилась информация, что правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Уточнялось, что силовики проверяли документы посетителей. При этом на месте обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом.

На данном мероприятии с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада, она отказалась давать комментарий, сказав лишь:

« Л ю б о в ь — э т о и с п о в е д ь Х р и с т а » .

Позже появилась информация, что оружие нашли в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем Savoy, куда ворвались силовики.