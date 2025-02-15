На вечеринке с участием Хакамады провели рейд

В Москве в ночь на 15 февраля сотрудники правоохранительных органов провели рейд в отеле «Savoy», в котором проходила вечеринка ко Дню святого Валентина. Силовики обнаружили оружие и запрещенные вещества. По данным СМИ, на мероприятии также присутствовала общественный деятель, кандидат в президенты РФ 2004 года Ирина Хакамада, выступавшая с DJ-сетом. При этом в 2024 году несколько раз в ночных заведениях ряда городов России тоже прошли подобные рейды.

ОРУЖИЕ, БЕЛЫЙ ПОРОШОК И ХАКАМАДА

Известно, что вечеринка в столичном отеле «Savoy» на Рождественке была оформлена в розовых тонах, помещение также было украшено большим количеством воздушных шаров-сердец. Организаторы предлагали посетителям билеты стоимостью от 50 до 150 тысяч рублей и обещали «продолжение в номерах» праздника после фуршета на первом этаже.

Сообщалось, что примерно 20 сотрудников полиции ворвались в помещение около 01:00 ночи, выключили музыку, потребовав от гостей лечь на пол. В ходе обыска они обнаружили пакетики с неизвестным белым порошком, которые лежали на полу. К тому же в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем, было найдено огнестрельное оружие. Правоохранители проверяют законность владения им, передают «Известия».

При этом, несмотря на рейд, некоторые участники вечеринки продолжили веселье. Но позже часть из них вывели из отеля на улицу для проверки документов и досмотра. Известно, что нескольких человек задержали и доставили в отделение полиции. Однако в правоохранительных органах пока не прокомментировали информацию о рейде.

По данным телеканала «РЕН ТВ» и Telegram-каналов «Mash» и «Shot», на мероприятии в «Savoy» также присутствовала российский политик, экономист, журналист и общественный деятель Ирина Хакамада. Она отказалась от комментариев.

« Н е т к о м м е н т а р и е в . Л ю б о в ь — э т о и с п о в е д ь Х р и с т а » , - с к а з а л а Хакамада изданию.

Ирина Хакамада стала известна благодаря своей активной позиции в политической жизни. Она также являлась кандидатом в президенты России в 2004 году. Хакамада обрела популярность благодаря своим выступлениям в качестве телеведущей и эксперта. В последние годы она активно участвует в различных общественных мероприятиях и высказывается на темы экономики и политики.

ДРУГИЕ РЕЙДЫ

Рейд, который прошел минувшей ночью в отеле «Savoy», не является единичным. В конце ноября — начале декабря 2024 года правоохранители проверили сразу несколько ночных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда сотрудники полиции осматривали бары и клубы на проведение «провокационных вечеринок» и недопустимость нарушений общественного порядка.

Например, в Москве прошли рейды в заведениях «Arma» (бывший «Мутабор»), «Mono» и в музее «Гараж». В некоторых случаях правоохранители проверили крупные развлекательные мероприятия, посетителей которых в том числе подозревали в участии в несанкционированных митингах.

При этом в Питере полиция провела рейд в клубе «Base» перед концертом рэпера Mayot (Артем Никитин). Согласно информации Telegram-канала «Baza», эта проверка была связана с отравлением двух подростков, которое произошло в этом заведении за неделю до выступления музыканта. 22 ноября 2024 года несовершеннолетних обнаружили в тяжелом состоянии и без сознания после концерта рэпера Uglystephan. Когда они пришли в себя, то сообщили, что незнакомец продал им неизвестное вещество, а после употребления вещества им стало плохо.

Летом 2024 года силовики также провели обыск в пространстве «Inside» в Ростове-на-Дону. Во время рейда правоохранители проверили документы у посетителей, при этом у гостей-мужчин уточняли информацию о военной службе и месте работы, передает Telegram-канала «Радиоточка НСН».