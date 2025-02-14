Бузова впервые прокомментировала новость о пополнении в семье Давы
Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала новость о том, что ее бывший возлюбленный — рэпер DAVA (Давид Манукян) — скоро станет отцом. Своими чувствами по этому поводу она поделилась на празднике в честь Дня всех влюбленных, который прошел в Государственном Кремлевском дворце, передает Super.
Бузова указала, что прекратила личное общение с Давой уже давно — после того, как он вновь пытался ее вернуть и ухаживал на шоу «Сокровища императора». По ее словам, после этого она поняла, что рэпер для нее «это действительно прошлое», а в ее будущем «ни его, ни певицы Мари Краймбрери (от которой у Давы ребенок) нет».
«Дети — это всегда счастье, это всегда чудо! Я, конечно же, поздравляю ребят. Желаю им всего самого хорошего», — добавила Бузова.
Напомним, что DAVA и Краймбрери официально рассекретили свои отношения в начале февраля 2025 года. Тогда же пара сообщила, что готовится стать родителями.