Бузова впервые прокомментировала новость о пополнении в семье Давы

Певица и телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала новость о том, что ее бывший возлюбленный — рэпер DAVA (Давид Манукян) — скоро станет отцом. Своими чувствами по этому поводу она поделилась на празднике в честь Дня всех влюбленных, который прошел в Государственном Кремлевском дворце, передает Super.

Бузова указала, что прекратила личное общение с Давой уже давно — после того, как он вновь пытался ее вернуть и ухаживал на шоу «Сокровища императора». По ее словам, после этого она поняла, что рэпер для нее «это действительно прошлое», а в ее будущем «ни его, ни певицы Мари Краймбрери (от которой у Давы ребенок) нет».

« Д е т и — э т о в с е г д а с ч а с т ь е , э т о в с е г д а ч у д о ! Я , к о н е ч н о ж е , п о з д р а в л я ю р е б я т . Ж е л а ю и м в с е г о с а м о г о х о р о ш е г о » , — д о б а в и л а Бузова.

Напомним, что DAVA и Краймбрери официально рассекретили свои отношения в начале февраля 2025 года. Тогда же пара сообщила, что готовится стать родителями.