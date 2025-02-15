Аль Бано получил приглашение выступить в Москве на «концерте мира»

Знаменитый итальянский певец Аль Бано сообщил о том, что с ним связались из Москвы, чтобы пригласить его участвовать в концерте за мир на Красной Площади.

Эта новость витала в воздухе, ее певец анонсировал в интервью разным изданиям. Теперь все официально.