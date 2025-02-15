Аль Бано получил приглашение выступить в Москве на «концерте мира»

Певец Аль Бано: Меня пригласили на концерт на Красной Площади, посвященный миру
Знаменитый итальянский певец Аль Бано сообщил о том, что с ним связались из Москвы, чтобы пригласить его участвовать в концерте за мир на Красной Площади.
Эта новость витала в воздухе, ее певец анонсировал в интервью разным изданиям. Теперь все официально.
"Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России, благодаря которому я четыре раза спел для Путина. Он сказал мне следующее: "Освободи конец августа-начало сентября, потому что мы собираемся сделать концерт за мир", - приводит слова Аль Бано Карризи римская La Repubblica. "Из новостей, которые мы все видели, следует, что Путин и Трамп пообщались, а это означает, что что-то произошло и произойдет. Я рассказываю вам то, что сказал мне мой импресарио, а поскольку он никогда не ошибался в наших рабочих отношениях, то так будет и на этот раз. Это отличная новость", - выразил уверенность певец, уточнив, что концерт с его участием состоится на Красной площади в Москве.