Ксения Собчак опубликовала фото с полуобнаженной грудью

Журналистка Ксения Собчак снялась в прозрачном топе без белья. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

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Ксения Собчак позировала в прозрачном розовом топе без нижнего белья, продемонстрировав грудь, и черных брюках. Ей также сделали ретро укладку и вечерний макияж.

" В д е н ь в л ю б л е н н ы х н а д о ч е м - т о п о р а д о в а т ь п о д п и с ч и к о в . К о р о ч е , ч е м б о г а т ы , т е м и р а д ы " , — н а п и с а л а Собчак.

До этого Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.

А до этого журналистка снялась в дизайнерском корсете.