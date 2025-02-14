Ксения Собчак опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Журналистка Ксения Собчак снялась в прозрачном топе без белья. Снимками она поделилась в Telegram-канале.
Ксения Собчак позировала в прозрачном розовом топе без нижнего белья, продемонстрировав грудь, и черных брюках. Ей также сделали ретро укладку и вечерний макияж.
"В день влюбленных надо чем-то порадовать подписчиков. Короче, чем богаты, тем и рады", — написала Собчак.
До этого Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.
А до этого журналистка снялась в дизайнерском корсете.