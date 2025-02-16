Супермодель Ирина Шейк выбросила цветы от поклонника

Супермодель Ирина Шейк выбросила букет, который ей подарили на День святого Валентина. Об этом манекенщица рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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39-летняя Ирина Шейк опубликовала фото, где был запечатлен букет в мусорном ведре. Кто отправил знаменитости цветы, неизвестно. Следом супермодель выложила снимок, на котором была запечатлена в черном топе в бане. Она скрыла лицо за волосами и написала: «Не твоя валентинка».

Ирина Шейк живет в США и растит Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

В конце января Брэдли Купера и Лею заметили на футбольном матче в Филадельфии. На некоторых фото девочка сидела на плечах своего отца. Она была одета в зеленый бомбер с белыми рукавами, черные брюки, красный шарф и луноходы. Актер выбрал черное худи, куртку, серые брюки, ботинки и зеленую шапку. Читатели Daily Mail обратили внимание на прическу Брэдли Купера. По мнению некоторых, артист появился на публике в парике.