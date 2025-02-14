«Страшное горе»: Сергей Зверев сообщил о трагической гибели родственника

В семье 61-летнего стилиста Сергея Зверева случилось горе. Племянник артиста Андрей погиб в зоне СВО. О случившемся Сергею рассказала сестра. Женщина пояснила, что Андрея больше нет.

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Зверев расплакался, когда сообщил о гибели племянника. Он пояснил, что родные сильно переживали за отправившегося на фронт Андрея. Стилист назвал его патриотом, пояснив, что за него постоянно молились все родные.

Как только Сергей узнал о смерти родственника, он первым делом отправился в храм и заказал панихиду.

« С т р а ш н о е г о р е . М ы в с е г д а е г о б у д е м п о м н и т ь . В о и н ы н е у м и р а ю т , о н и ж и в у т в е ч н о » , — р а с с к а з а л Зверев, не сдерживая слез, mk.ru.

В декабре 2022 года три племянника артиста отправились в зону СВО. Стилист тогда говорил, что очень ценит отвагу всех мужчин, которые сейчас защищают Россию.

Отметим, что у Сергея есть 31-летний приемный сын Сергей.

Ранее на СВО погиб бывший жених блогерши Алены Водонаевой Антон Коротков. Мужчина получил смертельное ранение в Курской области.