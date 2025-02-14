Представитель Канье Уэста прокомментировал новость о его разводе с женой

Представитель Канье Уэста и его супруги Бьянки Цензори опроверг сообщения об их расставании и разводе, появившиеся ранее в СМИ, передаёт THR.

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По словам Майло Яннопулоса, давно представляющего скандального рэпера в медийной сфере, верить стоит только заявлениям, исходящим непосредственно от Канье и его благоверной. Он отметил, что это - далеко не первый случай, когда пресса распространяет подобные недостоверные слухи о его клиенте.

Напомним, Уэст, известный эпатажными образами и такими же высказываниями, часто появляется на публике с женой, которая регулярно предстаёт в невероятных нарядах. Много шума наделало недавнее полностью прозрачное платье женщины, надетое на голое тело.