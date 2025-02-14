«Разваливается на глазах». Что происходит с замком Пугачевой и Галкина?

Замок Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь приходит в упадок и начинает буквально рассыпаться. Что происходит с особняком в отсутствие хозяев и что с ним в итоге могут сделать, почему его не конфисковали?

Правда ли, что замок Пугачевой и Галкина разваливается

На опубликованных кадрах видно, как с крыши и труб замка отваливается кирпичная кладка, а на стенах появился огромный слой плесени. Визуально элитный особняк знаменитостей сейчас находится в плачевном состоянии.

Так, некогда яркие стены начали выцветать, а на некоторых участках крыши можно заметить следы ржавчины. При этом в особняке Пугачевой и Галкина иногда появляются их помощники, которые следят за состоянием дома. Кроме того, замок до сих пор находится под охраной ЧОПа. По оценкам экспертов, на содержание особняка у звездной четы в среднем уходит около 500 тысяч рублей в месяц.

Замок Пугачевой готовят к продаже и чистят от «пугачевской плесени»

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что замок скоро может рухнуть. Он пояснил, что земля, на которой стоит дом, слишком мягкая и не предназначена для таких массивных построек. По его словам, из-за отсутствия постоянного ухода и ремонта здание быстро пришло в негодность.

« З а м о к с т о и т у р е ч к и , с в о и м в е с о м п е р е к р ы в а е т е е т е ч е н и е и с а м р а с с ы п а е т с я . В п о л н е в о з м о ж н о , ч т о с к о р о з а м о к н а ч н е т п а д а т ь » , — с о о б щ и л о н .

По мнению Барецкого, особняк будет сложно продать, учитывая запущенное состояние и сомнительную репутацию.

« Е с л и з д а н и е м н е з а н и м а т ь с я , о н о б у д е т с т о и т ь т р и к о п е й к и , т е м б о л е е с т а к о й п о д м о ч е н н о й р е п у т а ц и е й . Е с л и Алла Борисовна не может прислать туда бригаду рабочих, то я готов взять это на себя. Скоро дом облезет, будет очень страшный. Я бы его вообще в черный цвет покрасил. На черном не так видно плесень. Хороший цвет, ритуальный», — сыронизировал Барецкий.

Что с замком Пугачевой и Галкина будет дальше

Барецкий рассказал, что хочет провести фестиваль «Нашествие» в замке Пугачевой и Галкина, чтобы вырученные средства направить на восстановление особняка. Он добавил, что планирует открыть фонд и заняться сбором средств для ремонта замка. Организация, по его словам, получит название «Спасение Грязного замка».

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил другой вариант решения вопроса. По его мнению, особняк следует отдать под государственные нужды, например превратить в детский дом или библиотеку.

« К а к о й с м ы с л в э т о м о г р о м н о м и п у с т о м з а м к е , к о т о р ы й н и к о м у с е г о д н я н е н у ж е н , а т е р р и т о р и ю з а н и м а е т ? Т о г д а л и б о д е т я м о т д а т ь , л и б о с т е р е т ь с л и ц а з е м л и » , — с к а з а л Соседов.

Соседов обратил внимание, что владельцы особняка живут в другой стране и неизвестно, вернутся ли они в Россию. А за ту сумму, за которую он сейчас продается, вряд ли найдется покупатель, полагает критик.

11 февраля стало известно, что замок, за который звездная пара хочет получить 1 млрд рублей, начали готовить к продаже. Сейчас специалисты отмывают здание, забор и покрытые мхом стены.

Однако против желания артистки убрать мох выступила архитектор Вера Горлицына. По ее словам, такая растительность придает замку очарования и делает его дороже в глазах покупателей. Сама Пугачева пока не комментировала информацию о продаже недвижимости.

Почему у Галкина и Пугачевой не отобрали замок

12 февраля в разговоре с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил провести проверку связей Пугачевой и Галкина с американским Агентством по международному развитию (USAID). Он не исключил, что все они могли получать деньги за свою проукраинскую позицию.

« П е р в ы й п р е т е н д е н т — э т о Пугачева. Она часто бывает в Америке, часто посещает страны НАТО, у нее муж — иноагент. Она должна первая подпасть под проверку, мы напишем обращение. Следующие — Максим Галкин и Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), для их проверки тоже есть все основания», — заявил Бородин.

По мнению главы ФПБК, проверить необходимо и дочь Примадонны певицу Кристину Орбакайте. Артистка, как он заявил, проживает в США и планирует гастрольный тур по странам, входящим в НАТО.

1 февраля депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru предположил, что Галкина пока не лишили собственности в РФ, потому что у него могли остаться связи в высших кабинетах российской власти, которые «хлопочут» за артистов.