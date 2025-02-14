Бузова показала подарок от тайного ухажера на 14 февраля

39-летняя Ольга Бузова в последнее время скрывает личную жизнь от пристального внимания поклонников. Однако звезда любит рассказывать о красивых жестах ухажеров. Поющая телеведущая показала, что ей подарили на 14 февраля.

© Passion.ru

Подарком бывшая жена Дмитрия Тарасова похвасталась в социальных сетях. Бузова показала огромную корзину с розами, выполненную в форме сердца. Ольга надеется, что каждую девушку сегодня порадовали цветами вторые половинки.

« Т а к а я к р а с о т а с е г о д н я у м е н я д о м а . П р о с т о н е в е р о я т н о . А э т о т б у к е т я в о о б щ е е л е п о д н я л а . А р о м а т н а в с ю к в а р т и р у » , — с к а з а л а Ольга, отметив, что ее тоже радуют цветами.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая призналась, что хорошо относится ко Дню святого Валентина. По ее словам, праздник дает лишний повод выразить чувства любимому человеку. Также она призналась в любви своим поклонникам.

Личность избранника Бузова пока не раскрывает, но недавно в СМИ писали, что она встречается с судебным приставом. Однако после этого звезда рассказывала о своем одиночестве и проблемах в личной жизни. Кавалера Ольги также не было на ее дне рождения.