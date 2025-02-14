«Просто невероятно!»: Ольга Бузова показала подарок от тайного ухажера на 14 февраля

39-летняя Ольга Бузова в последнее время скрывает личную жизнь от пристального внимания поклонников. Однако звезда любит рассказывать о красивых жестах ухажеров. Поющая телеведущая показала, что ей подарили на 14 февраля.

Бузова показала подарок от тайного ухажера на 14 февраля
© Passion.ru

Подарком бывшая жена Дмитрия Тарасова похвасталась в социальных сетях. Бузова показала огромную корзину с розами, выполненную в форме сердца. Ольга надеется, что каждую девушку сегодня порадовали цветами вторые половинки.

«Такая красота сегодня у меня дома. Просто невероятно. А этот букет я вообще еле подняла. Аромат на всю квартиру», сказала Ольга, отметив, что ее тоже радуют цветами.

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Телеведущая призналась, что хорошо относится ко Дню святого Валентина. По ее словам, праздник дает лишний повод выразить чувства любимому человеку. Также она призналась в любви своим поклонникам.

Личность избранника Бузова пока не раскрывает, но недавно в СМИ писали, что она встречается с судебным приставом. Однако после этого звезда рассказывала о своем одиночестве и проблемах в личной жизни. Кавалера Ольги также не было на ее дне рождения.

Шоу-бизнес
Ольга Бузова
Дмитрий Тарасов