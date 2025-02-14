Степаненко закрыла юрлицо в РФ после распада дуэта с Петросяном

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко закрыла свое юрлицо в России. Об этом сообщает Mash.

В феврале Елена Степаненко решила закрыть юридическое лицо, через которое она получала доходы от своих выступлений и организовывала концерты. Ее шоу на телеканале «Россия» было закрыто в 2020 году из-за низких рейтингов, а с 2021 года она практически перестала выступать.

В 2018 году Елена и Петросян расторгли свой брак. После этого он женился на Татьяне Брухуновой, которая значительно моложе его. В результате этого союза дуэт Петросяна и Степаненко прекратил свое существование.

Ранее издание «КП» со ссылкой на адвоката Андрея Мишонова сообщило, что юморист Евгений Петросян мог подать иск к 56-летней дочери Викторине Петросянц о выселении из квартиры из-за подготовки объекта к продаже. По его словам, «очистка» недвижимости от обременений должна убедить покупателя, что никто не претендует на пользование квартирой. Юрист назвал происходящее «четкой, планомерной работой по получению судебного решения».