Алана Мамаева высказалась о суде с бывшим мужем Павлом

Накануне стало известно, что суд отклонил иск на 10 миллионов рублей Павла Мамаева о взыскании неосновательного обогащения с его бывшей жены Аланы. По мнению футболиста, его экс-супруга необоснованно обогатилась во время отношений с ним, а потому потребовал вернуть деньги.

Разумеется, новость не прошла мимо Аланы Мамаевой. В запрещенной соцсети она опубликовала скриншот с подписью «Мамаев проиграл». И хотя повод порадоваться у блогера, очевидно, есть, Алана уверена: это еще не конец.

« О ч е р е д н о й е г о и с к н а 1 0 м и л л и о н о в р у б л е й б ы л о т к л о н е н , н о з н а я е г о , н а в е р н я к а б у д е т а п е л л я ц и я » , — д о б а в и л а о н а в з а п р е щ е н н о й с о ц с е т и .

Суд отклонил иск Мамаева о взыскании с бывшей жены 10 млн руб

Ранее Павел Мамаев жестко высказался о бывшей жене, заявив, что даже намеревался лишить ее своей фамилии. Подробнее читайте здесь.