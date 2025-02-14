Алана Мамаева высказалась о суде с бывшим мужем Павлом: «Проиграл»
Накануне стало известно, что суд отклонил иск на 10 миллионов рублей Павла Мамаева о взыскании неосновательного обогащения с его бывшей жены Аланы. По мнению футболиста, его экс-супруга необоснованно обогатилась во время отношений с ним, а потому потребовал вернуть деньги.
Разумеется, новость не прошла мимо Аланы Мамаевой. В запрещенной соцсети она опубликовала скриншот с подписью «Мамаев проиграл». И хотя повод порадоваться у блогера, очевидно, есть, Алана уверена: это еще не конец.
«Очередной его иск на 10 миллионов рублей был отклонен, но зная его, наверняка будет апелляция», — добавила она в запрещенной соцсети.
Суд отклонил иск Мамаева о взыскании с бывшей жены 10 млн руб
Ранее Павел Мамаев жестко высказался о бывшей жене, заявив, что даже намеревался лишить ее своей фамилии. Подробнее читайте здесь.