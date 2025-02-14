Семенович улетела из России

Известная певица Анна Семенович покинула Россию ради исполнения мечты. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

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Как призналась исполнительница, она с детства мечтала побывать в этом городе.

« Я в а с и н т р и г у ю . Л е ч у в м е с т о , о к о т о р о м м е ч т а л а с д е т с т в а . Н и р а з у т а м н е б ы л а » , — р а с к р ы л а з н а м е н и т о с т ь , а п о з ж е п р и з н а л а с ь , ч т о н а х о д и т с я в П а р и ж е .

Артистка также выложила в соцсетях первые кадры из путешествия. Она уточнила, что специально планировала поездку в столицу Франции на День всех влюбленных.

Анна Семенович в июне минувшего года рассекретила своего нового избранника. Певица впервые встретилась с Денисом Шреером в караоке. По словам знаменитости, предприниматель, с детства живущий в Германии, не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Исполнительница признавалась, что мужчина красиво за ней ухаживал, а потом они вместе начали путешествовать.

Бывшая солистка группы «Блестящие» рассказывала, что ее возлюбленный по-прежнему официально женат. По признанию знаменитости, у Шреера на момент их знакомства были сложные отношения с женой и они не жили вместе, однако растили общего ребенка. Бизнесмен тогда же поговорил с матерью своего сына, сообщил о романе с другой женщиной и попросил у нее развода.

Ранее Анна Семенович рассказала о проблемах с психикой.