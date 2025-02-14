Борис Гребенщиков* выступил с признанием о помощи Украине

Лидер и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) признался в помощи украинским больницам. Он заявил, что профинансировал один из госпиталей в Киеве. Отрывок из интервью сбежавшего артиста публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

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На кадрах исполнитель рассказал, что к нему обратились из-за нехватки медикаментов и оборудования. По словам Гребенщикова*, он собрал альбом из редких произведений любимых музыкантов, которые «с удовольствием пожертвовали» это больнице.

« О н и с к а з а л и , ч т о у н и х т я ж е л о е п о л о ж е н и е . Я р е ш и л , ч т о т у т я м о г у п о м о ч ь . И в с е м о и а н г л и й с к и е и а м е р и к а н с к и е м у з ы к а н т ы в э т о м у ч а с т в о в а л и . Н и к т о о б э т о м о с о б е н н о н е з н а л » , – з а я в и л п е в е ц .

Он отметил, что не получил отклик, но и не афишировал это. На Украине об этом тоже никто не писал.

Напомним, что после начала СВО Борис Гребенщиков* окончательно переехал за границу и обосновался в Лондоне.

Во Франции отменили концерт Гребенщикова*

Ранее мы писали о том, что поддержавший Украину Борис Гребенщиков* затосковал по России.

*Признан иностранным агентом на территории России