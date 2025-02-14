Раскрыт гонорар Вики Цыгановой за концерт

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар российской певицы Виктории Цыгановой за концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

Раскрыт гонорар Вики Цыгановой за концерт
© РИА Новости

Дворцов указал на то, что Цыганова «крайне ответственно» подходит к выбору заказчиков выступлений.

«Вика дает концерты, но редко и только для близких людей или хороших заказчиков. Спрос имеется. По расценкам: от 1,2 миллиона до 1,5 миллиона за концерт», сказал медиаменеджер.

Ранее Вика Цыганова высказалась о присвоении исполнительнице Кате Лель звания заслуженной артистки России. Певица поздравила коллегу, добавив к посту мем с фотографией Лель и ироничный комментарий о творчестве артистки.

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