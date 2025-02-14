Заслуженный артист России Ярослав Дронов, также известный под псевдонимом Shaman, в беседе с ТАСС рассказал, что его песня "Я останусь с тобой" стала для подростков саундтреком первого поцелуя и танца с первой любовью. Об этом он сообщил в преддверии выхода его нового клипа 14 февраля, в котором артист и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина снялись в роли пары.

" Э т о с а м о е б о л ь ш о е с ч а с т ь е д л я а р т и с т а , к о г д а е г о п е с н и п о ю т и и д у т с н и м и п о ж и з н и . А к о г д а т в о я п е с н я с т а н о в и т с я с а у н д т р е к о м п е р в о г о п о ц е л у я с д е в у ш к о й и л и т а н ц а с п е р в о й л ю б о в ь ю , э т о в е д ь н а в с е г д а , н а в с ю ж и з н ь о с т а е т с я в с е р д ц е " , - о б ъ я с н и л п е в е ц .

По его словам, школьники являются особой аудиторией со своим мировоззрением и видением, и "за ними наше будущее".

В клипе, помимо Мизулиной, также приняли участие 700 учеников московской школы № 1409. Чтобы выбрать школу, которая станет съемочной площадкой нового клипа, был объявлен конкурс. В период приема заявок было отправлено более 200 тыс. сообщений и видеороликов со всей России.