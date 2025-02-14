Заслуженный артист России Ярослав Дронов, также известный под псевдонимом Shaman, в беседе с ТАСС рассказал, что его песня "Я останусь с тобой" стала для подростков саундтреком первого поцелуя и танца с первой любовью. Об этом он сообщил в преддверии выхода его нового клипа 14 февраля, в котором артист и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина снялись в роли пары.
"Это самое большое счастье для артиста, когда его песни поют и идут с ними по жизни. А когда твоя песня становится саундтреком первого поцелуя с девушкой или танца с первой любовью, это ведь навсегда, на всю жизнь остается в сердце", - объяснил певец.
По его словам, школьники являются особой аудиторией со своим мировоззрением и видением, и "за ними наше будущее".
В клипе, помимо Мизулиной, также приняли участие 700 учеников московской школы № 1409. Чтобы выбрать школу, которая станет съемочной площадкой нового клипа, был объявлен конкурс. В период приема заявок было отправлено более 200 тыс. сообщений и видеороликов со всей России.