Дочь Шаца* и Лазаревой** Софью хотят признать иноагентом

Дочь шоумена Михаила Шаца* и телеведущей Татьяны Лазаревой** Софью Шац требуют признать иностранным агентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в пятницу, 14 февраля.

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С инициативой выступило общественное движение «Сорок сороков» — его представители обратились в МВД и Минюст РФ. Причиной этого являются многочисленные антироссийские высказывания Шац, а также ее утверждения о том, что она поддерживает ВСУ.

Общественники уверены, что действия девушки дискредитируют ВС РФ.

На данный момент 26-летняя ведущая проживает в другой стране — после начала спецоперации она сначала уехала к матери в Испанию, после — к отцу в Израиль. Ее конечной остановкой стала Португалия, куда Шац отправилась со своим женихом, передает Telegram-канал Shot.

Недавно Лазарева** сообщила о том, что стала бабушкой. Пост о рождении внучки она опубликовала в личном блоге.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

**Признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.