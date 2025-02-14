Дочь Шаца* и Лазаревой** Софью хотят признать иноагентом

Активисты общественной организации «Сорок сороков» призвали правоохранительные органы признать дочь Татьяны Лазаревой* Софью Шац иностранным агентом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным канала, с таким требованием общественники обратились в МВД и Минюст РФ. По их данным, 26-летняя ведущая неоднократно делала антироссийские заявления и утверждала, что переводила деньги на Украину.

« В ы р а ж е н и я и д е й с т в и я С о ф ь и т а к ж е д и с к р е д и т и р у ю т В С РФ», - уверены активисты, призвав проверить девушку в том числе и на предмет дискредитации.

Shot отмечает, что осенью прошлого года Софья Шац вела шоу «Орел и решка», а в настоящее время живет за границей. Сначала она уехала к матери - Татьяне Лазаревой* - в Испанию, потом переехала к отцу Михаилу Шацу** в Израиль, чуть позже перебралась с женихом в Португалию.

22 июля 2022 года министерство юстиции РФ включило Лазареву* в реестр иностранных агентов. Телеведущая, уехавшая из России, не раз высказывалась против спецоперации на Украине, а также критиковала свою родину. В частности, Лазарева* называла россиян «пьяницами и наркоманами, которым нужна только жрачка и развлекуха». При этом она признавалась, что запретила жить своим детям в России из-за своего статуса иноагента.

Комик Михаил Шац** также уехал из России после начала специальной военной операции. Он рассказывал, что получил израильское гражданство еще в 2015 году.

*признана иноагентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов РФ.

** признан Минюстом РФ иностранным агентом.